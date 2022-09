De mais wordt in Groesbeek in ‘omgekeerde volgorde’ geoogst vanwege droogte

Op het nippertje weer een onderwij­zer voor elke groep: ‘Taferelen als in het westen hebben we hier gelukkig niet’

NIJMEGEN - Het was op sommige scholen nog tot in de zomervakantie spannend of het zou lukken, maar vandaag starten alle leerlingen op de basisscholen in de regio het schooljaar met een eigen bevoegde leerkracht voor de groep.

