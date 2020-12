De N70-route in Berg en Dal als alternatief voor extreme hardloopwedstrijden: ‘Doet niet onder voor ultramarathon’

Lage Wald Groesbeek vierde optie voor zonnepark

22 december GROESBEEK Een stuk grond aan de Lagewald, ten oosten van de Wylerbaan in Groesbeek, is in beeld als zonnepark. Het is de vierde en laatste locatie die burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal hebben aangewezen voor de opwekking van zonne-energie. Dat wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk een zonnepark komt.