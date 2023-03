De ‘nieuwe Vermeer’ in Vrijheidsmuseum gaat over het verdriet van de achterblijvers

Column ‘En nu eet ik dat ei op dat net uit de kont van de kip kwam, best smerig’

De kip weegt ongeveer 1,5 kilogram. Ze heeft geen tanden en beweegt zich voort op twee gammele poten en fladdert wat in noodgevallen. Dat een kip dus opeens met opengesperde klauwen op je af vliegt en in je gezicht bijt is zeer onwaarschijnlijk. Toch is ze bang voor kippen.