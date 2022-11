De oudste van de regio: Ciel Steens viert 108ste verjaardag

De Nijmeegse jongen en de in­heems-Amerikaan­se soldaat

GROESBEEK/NIJMEGEN - Een nieuwe expositie in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek gaat niet alleen over de bijzondere vriendschap tussen een Nijmeegse jongen en een Amerikaanse soldaat, ze brengt ook het (tot nu toe onderbelichte) aandeel van inheemse militairen aan de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht.

20 november