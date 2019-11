De soap gaat door: kantine van Achilles’29 ineens stampvol met leden, tot afgrijzen van familie Derks

Anonieme drenkelin­ge op de oevers van de Waal bij Ooij krijgt na 28 jaar een naam

20:38 OOIJ - Ze werd in 1991 door een passant aan de oevers van de Waal in Ooij gevonden. De drenkelinge van wie tot voor kort de identiteit onbekend was. De vrouw werd vervolgens als onbekend begraven op het kerkhof bij de Hubertuskerk in Ooij.