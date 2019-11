De soap rond Achilles'29 uitgelegd in een filmpje en elf tekeningen

Millings koor Ap/Art trekt volle bak in Nijmegen

12:50 NIJMEGEN - Het Millingse popkoor Ap/Art trok zaterdagavond een volle bak in De Lindenberg met de voorstelling Sing and Swing along. Ruim 400 betalende bezoekers - er reed zelfs een bus met fans vanuit Millingen naar de stad - hadden de weg naar de grote zaal van De Lindenberg weten te vinden.