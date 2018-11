De Varenhof Ubbergen in Amerikaanse kerstsferen

Berg en Dal trekt twee ton uit voor lokale omroep

9:52 GROESBEEK - De lokale omroep Berg en Dal krijgt de komende vijf jaar extra geld van de gemeente. De omroep zou tussen de 22,5 en 25 mille per jaar krijgen; dat wordt 42.500 euro, in totaal dus dik twee ton. Daarmee is de omroep voorlopig uit de brand.