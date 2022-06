Decennialang dacht het Rijksmuseum een Wagenings heuvellandschap te hebben: het blijkt Ooij

BEEK - Decennialang dacht het Amsterdamse Rijksmuseum een Wagenings heuvellandschap in bezit te hebben. De naam van het olieverfschilderij van Abraham Couwenberg is nu aangepast. Want de toeschouwer kijkt vanuit Nijmegen toch echt de Ooijpolder in, ontdekte Beekenaar Cor van Wageningen.