Deze Russische tank nam vorig jaar nog Kiev onder vuur, nu komt ie naar Groesbeek

PS 2023 Maastricht is ver weg in Middelaar: ‘Maar het gaat me toch om de Eerste Kamer’

Het zijn verkiezingen voor de provincie Limburg en het waterschap, en het is maar een klein stembureautje. En toch staat er in de ochtend voortdurend een rijtje in het kieslokaal van het Noord-Limburgse Middelaar. ,,Als je niet stemt, moet je nergens over zeiken.”