Diep verdriet op herdenkingsplek om dood Lieke (11): ‘Dit is bijna niet te bevatten’

Niet te bevatten

,,Ze logeerden vaak bij elkaar, zaten samen op dansen en op korfbal. Het is niet te bevatten dat Lieke er niet meer is.” Ze is met een groep moeders en dochters naar de plek gekomen waar Lieke Steeg dinsdagmiddag is geschept door een auto. De 11-jarige uit Millingen was net als brugklasser begonnen bij het Citadel College in Nijmegen. Het was haar tweede schoolweek.



De plaats des onheils is de Thornseweg in Persingen, een drukke provinciale weg die de dorpen Leuth en Millingen verbindt met de rest van Nederland. Ernaast is een vrijliggend fietspad waar alle tieners gebruik van maken om in Nijmegen naar school te gaan.