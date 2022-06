Dieselprijs meer dan verdubbeld: Kievits verhoogt tarieven voetveren Millingen

De meeste tarieven zijn met 20 cent verhoogd, zodat voetgangers voortaan 1,70 en fietsers 2,20 euro moeten betalen. ,,De prijs van de rode diesel die wij gebruiken is meer dan verdubbeld”, schetst Emily Kievits van het veerbedrijf. ,,Voor 1000 liter betaalden we vorig jaar nog tussen de 400 en 500 euro, nu is dat al opgelopen naar 1200 euro.”

Ze sluit niet uit dat de tarieven dit jaar nog verder verhoogd moeten worden. Door de nieuwe tarieven wordt het afrekenen ook iets ingewikkelder, omdat de ronde bedragen van 1,50 en 2 euro niet meer gelden.

Op zoek naar meer schippers

Momenteel vaart een team van zes schippers de diensten met veerbaas Bruno Kievits als centrale figuur. De andere schippers zijn gepensioneerden. Het wordt, net als elders, steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden.

,,We zijn voortdurend op zoek naar meer schippers”, aldus Kievits. ,,Niet-gepensioneerden komen geen veerdiensten varen, die kunnen ergens anders veel meer per uur verdienen. Bovendien hebben wij geen fulltime-banen voor ze.” Dus moet Kievits Veerdiensten het vooral van gepensioneerden hebben.

Quote We zijn voortdu­rend op zoek naar meer schippers Bruno Kievits

Het voetveer tussen Millingen en Pannerden vaart het hele jaar door, al gebeurt dat in de winter minder frequent. Millingerwaard-Doornenburg is alleen een verbinding in het warme seizoen. In juli en augustus worden passagiers dagelijks overgezet tussen 10.00 en 17.45 uur, in de maanden mei, juni en september alleen in de weekenden en op feestdagen.

Geen veerdienst bij Vierdaagsefeest

Het personeelsgebrek is één van de redenen dat Bruno Kievits dit jaar geen veerdienst verzorgt tijdens de Vierdaagseweek tussen De Kaaij en Festival Op ’t Eiland. Die veerverbinding is er al een flink aantal jaren tijdens de Vierdaagsefeesten.

,,Maar ook voor de organisatie van ’t Eiland was het dit jaar te lastig om te regelen”, volgens Emily Kievits. ,,Die hadden ons voor veel meer geld in moeten huren. Bovendien moeten er op het veer twee beveiligers mee en iemand moet tickets verkopen. Aan beveiligers is bijna ook niet meer te komen.”

Verder zijn de twee aanlegplaatsen aan weerszijden van de Waal, in Nijmegen en Lent, geen officiële aanlegplaatsen. Kievits: ,,We hebben daar drie jaar niet gevaren, dus weten we niet hoe de verbinding erbij ligt. Het is dan niet zonder risico.”