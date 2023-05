Dit is hoe de eerste teams uit Berg en Dal dit weekeinde speelden

Column Marcel Rözer ‘Het was één grote, onverdraag­lij­ke tegenstel­ling: de schitte­ring van de Spiegel­waal en de nagedachte­nis aan een zinloze dood’

Een jongeman stuurde me foto’s vanuit de Himalaya. Hij reist graag, was vorig jaar ook al in Zuid-Amerika. De wereld wil ontdekt worden.