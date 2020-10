Dit is misschien wel het enige Nederlandse café waar je nu terechtkunt: ‘Is het moreel gezien handig?’

Voor een mysterieuze plek die je moet kennen om ’m te vinden kregen ze hier opvallend vaak telefoon. Kan het nog wel? Mag het nog wel? En hoe zit het dan, met die regels? Want dit is toch...?



Ja, het kan.



En het mag.



Want dit is boscafé Merlijn. Dit is Kranenburg. Dit, inderdaad, is Duitsland. ,,Maar laten we eerlijk zijn: dit is gewoon een Nederlands café’’, zegt Kjeld Janssen (41) uit Nijmegen, die hier samen met zijn vriendin Kelly (35) aan een tafeltje zit.



Nee. Ze zijn niet gekomen ‘omdat het kan’. ,,We zijn juist hier naartoe gegaan omdat we de situatie kennen. We weten hoe ze er hier mee omgaan. En we weten dat niet veel mensen dit weten. Ik ga echt niet zomaar naar een Duits restaurant nu.’’