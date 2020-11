Dit zijn de rijksten uit de regio Nijmegen in de Quote 500

Tegenslag voor twee Gelderse miljar­dairs: dit zijn volgens Quote 500 de vijf rijksten uit de regio

3 november NIJMEGEN - In de Quote 500, de lijst van de rijkste 500 Nederlanders die vanaf vandaag in de winkels ligt, verandert er weinig voor de steenrijke mannen die al jarenlang de rijkste vijf van de regio vormen. De twee rijkste Gelderlanders kregen beiden wel te maken met tegenslag.