Documentaire over Achilles'29 in première: 'Kutkrant, gewoon kut'

'Old man with pipe' 73 jaar na de oorlog weer thuis in Mook

5 september MOOK - Na 73 jaar is een zelfportret van Jacques van Mourik weer 'thuis'. De Canadese luitenant Robert Leckie vond het 'beschilderde plankje met de kop van een oude man' in 1945 in een Duitse schuilplaats langs een weg naar Gennep. Zijn zoon Bob Leckie kwam dinsdag per trein aan op station Molenhoek, waar hij het schilderij overhandigde aan Ietje Pinckers.