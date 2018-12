Dode in uitgebrande auto Groesbeek kwam niet om door misdrijf

Drie keer ingebroken in Groesbeek op dezelfde dag

25 december GROESBEEK - De politie laat weten dat er zondag drie keer is ingebroken in Groesbeek. Zowel een woning aan de Nieuweweg in Groesbeek als twee woningen aan de Dasstraat in De Horst moesten het ontgelden. Alle drie de woningen zijn doorzocht door de inbrekers. Het is niet duidelijk wat er is meegenomen.