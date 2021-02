Dode man aangetroffen in pand op Ravenberg Beek

De man, werkzaam in de bouw, was niet op zijn werk verschenen. Zijn collega’s sloegen alarm, waarna de eigenaar van het pand met de politie de kamer betrad en de man in levenloze staat aantrof. Volgens bronnen is de man naar schatting rond de 60 jaar oud. ,,Het was iemand, die je nooit zag of hoorde. Hij leidde een teruggetrokken bestaan.”



Wat de doodsoorzaak is, is op dit moment nog niet bekend, maar uitgegaan wordt van een natuurlijke dood. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.