Dodenherdenking en stille tochten in Rijk van Nijmegen

De dodenherdenking in de kern Groesbeek begint woensdagavond om 19.00 uur met een stille tocht vanuit het gemeentehuis naar de Canadese begraafplaats. Daar vindt vanaf ongeveer 19.40 uur een plechtigheid plaats.

Oorlogsmonument Ooij

In Millingen begint de herdenking om 19.00 uur met een bijeenkomst in de kerk. Daarna lopen de deelnemers naar het monument bij het kulturhus. De herdenking in Millingen werd in het verleden door de gemeente georganiseerd, vanaf dit jaar ligt de organisatie in handen van Mariëtte ten Westeneind.

Het herdenkingscomité Leuth heeft een herdenking georganiseerd vanaf 19.30 uur bij de plaquette op het schoolplein. Daarna volgt een stille tocht naar het Kerkplein waar de herdenking verder gaat. In Beek wordt de herdenking georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers. Deze herdenking begint om 19.50 uur bij het monument aan de Verbindingsweg.

De Parochie Maria ten Hemelopneming start om 19.00 uur de herdenking in Ooij met een dienst in de kerk. Daarna is er buiten een plechtigheid bij het oorlogsmonument. Berg en Dals Bloei houdt de herdenking bij het monument aan de Clarenbeekseweg (18:30 uur).

Britse militaire begraafplaats

In Mook begint de herdenkingsplechtigheid begint om 19.00 uur met een dienst in de parochiekerk St. Antonius Abt. Daarna is er vanaf circa half acht een stille tocht naar de Britse militaire begraafplaats aan de Groesbeekseweg, onder begeleiding van het gilde Sint Sebastianus. Daar is van kwart voor acht tot kwart over acht een ceremonie, met muziek door Muziekvereniging Middelaar 1919 en een lied door de Cantantes.

De burgemeester van Mook en Middelaar legt namens het bestuur en de inwoners een krans. Namens de schoolkinderen wordt een krans gelegd in het kader van het project ‘Adopteer een monument’.

En in Overasselt start de Dodenherdenking om 18.30 uur in de Heilige Antonius Abt kerk. Na de dienst er een stille tocht naar het bevrijdingsmonument aan de Schoonenburgseweg in Overasselt. Bij dit monument houdt burgemeester Joerie Minses een toespraak en worden er gedichten voorgedragen.