‘Dokter Ben’ wenst kinderen de klassieke drie R’en toe

De mais wordt in Groesbeek in ‘omgekeerde volgorde’ geoogst vanwege droogte

BEEK/GROESBEEK - Wie de loop van de boerenseizoenen een beetje bijhoudt, valt het misschien op: de hakselaars werken zich dit jaar wel heel vroeg door de maisvelden. Door de droogte is het gewas ‘noodrijp’ en moet het nu al van het land. Opvallend: in het Rijk van Nijmegen gebeurt dat dit jaar in een ‘omgekeerde’ volgorde.

1 september