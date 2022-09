Dood van paardenmeisje bij Weeze was waarschijnlijk een ongeluk

Berg en Dal moet alsnog bestemming geven aan droogloods Jonkmans­hof, stelt Raad van State

DEN HAAG/OOIJ - De gemeente Berg en Dal moet binnen zestien weken een nieuw bestemmingsbesluit nemen over een oude loods bij de monumentale boerderij Jonkmanshof aan de Kerkdijk in Ooij. Voor Theo Looman, eigenaar van deze oude droogloods, is deze uitspraak van de Raad van State een opsteker.

1 september