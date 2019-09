Door storing bij drukkerij de verkeerde krant in de bus: e-paper gratis te lezen

Burgemees­ter vraagt familie Derks om Achilles wél nog te laten spelen op sportpark

27 september GROESBEEK - Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal wil in gesprek met de familie Derks om respijt te vragen voor voetbalclub Achilles’29. De familie Derks is eigenaar van de grond en wil dat de club per 1 oktober (dinsdag) het veld ruimt. ‘De club moet naar een andere locatie om te kunnen voetballen’, aldus de familie Derks.