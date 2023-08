Door zwijnen vernielde grasmat van voetbalclub opnieuw ‘slachtoffer’ van wilde beesten: ‘Dweilen met de kraan open’

Oekraïnse onafhanke­lijk­heids­dag: ‘Wij moeten strijden voor vrijheid, daarom moeten we vieren’

Voor Oekraïners is 24 augustus een dag die vergelijkbaar is met 5 mei voor Nederlanders. Op die dag in 1991 maakte het land zich los van de Sovjet-Unie en werd het – weer – een onafhankelijke staat. Oekraïense bewoners van Nijmegen vieren die dag met een manifestatie en daarna een openbaar debat.