Draisine ontspoort in Kleef: twee gewonden

Heet water van Cuijk naar CV-ketels in Groesbeek en Malden?

7:05 GROESBEEK/ MALDEN - Gaat straks heet water van de BioEnergie Centrale in Katwijk bij Cuijk via een lange pijp naar Groesbeek en wellicht ook Malden om daar huizen te verwarmen? Net zoals de verbrandingsovens van de afvalverwerker (ARN) in Weurt 6000 nieuwe huizen in Nijmegen-noord verwarmen?