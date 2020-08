Draisine: op eigen spierkracht over het spoor én op eigen risico

Familie maakt zich grote zorgen om dochter (16): vermist en alleen fiets, rugtas en schoenen teruggevon­den

17 augustus KLEEF / EMMERIK - Een 16-jarig meisje dat woensdag is verdwenen in Kleef is nog steeds spoorloos. Ondanks een grootscheepse zoektocht die woensdagmiddag al begon, tasten politie en familie in het duister.