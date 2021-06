Drama in Millingen: vier van de vijf ooievaarskuikens overlijden door kou en regen

Jacco blijft ‘om de hoek’ fietsen tegen kanker

30 mei BEEK - Deze week heeft hij weer zijn jaarlijkse controle. Zijn laatste, hoopt Jacco Danen uit Elst. Als het goed is, is hij dan alweer tien jaar vrij van kanker en hoeft hij niet meer terug te komen in het ziekenhuis. Deze zondag fietst hij zich in de heuvels rond Nijmegen de benen uit het lijf om méér mensen genezing van kanker te gunnen.