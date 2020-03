Drie doden door coronavirus bij verzorgingstehuis voor doofblinden in Beek

Jarige Piet Cremers (95) bedolven onder de kaartjes

22 maart BEEK - Hij is zondag jarig: Piet Cremers is 95 geworden. Maar de inwoner van Beek viert zijn verjaardag voor de eerste keer in zijn leven zonder familie en vrienden. Het Beekse zorgcentrum ’t Höfke is, zoals alle zorgcentra in Nederland, dicht. Alleen het verzorgend personeel mag erin.