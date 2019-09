Drie Gelderse fietsdoden in week tijd: ‘bijzonder toeval’

Getuigen zagen het voertuig slingeren op de Thornsestraat tussen Beek en Leuth, vlak voordat het Lieke en een ander meisje raakte. Ze fietsten op een vrijliggend fietspad, door een berm gescheiden van de rijbaan. Het andere meisje raakte lichtgewond. Later die week volgden nog twee dodelijke ongevallen. Een 32-jarige fietsster uit Lichtenvoorde liet het leven nadat ze door een auto in haar woonplaats werd aangereden: ze zag volgens de politie een auto van rechts over het hoofd. Een 81-jarige Groesbeekse werd in Beek geschept toen ze met haar tweewieler de weg overstak. Ze fietste met haar man, de Duitse automobilist kon haar niet meer ontwijken en schepte haar met volle snelheid.

16 fietsdoden

En daarmee stijgt in één week het aantal Gelderse fietsdoden fors. Vorig jaar kwamen er 16 fietsers om, becijferde het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland. Het aantal geregistreerde ongevallen met fietsers in de regio lijkt ook aan een opmars bezig. In een jaar tijd nam dat toe met zo'n tien procent, van 1.142 in 2017 naar 1.265 in 2018. Volgens Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov) is het landelijke aantal verkeersdoden de laatste jaren gestagneerd, maar stijgt het aantal verkeersgewonden. ,,Vooral fietsers zijn dan de klos’’, aldus Rugebregt.

Toename overleden fietsers

Ouderen vormen een ‘groot deel’ van de slachtoffersgroep, weet Rugebregt. Het CBS becijferde eerder dit jaar dat het aantal overleden fietsers in Nederland in 2018 is toegenomen ten opzichte van 2017: het aantal steeg van 206 naar 228 slachtoffers. Van die 228 betrof het merendeel ouderen: 150 doden waren 60 jaar of ouder.



Rugtebregt noemt het ‘opvallend’ dat er in Gelderland drie fietsdoden in één week vallen. Maar een oorzaak aanwijzen kan hij niet. ,,In sommige gevallen zie je ingecalculeerde pieken. Bijvoorbeeld bij aanrijdingen onder jongeren als na de zomer de scholen weer beginnen: dan fietsen ze voor het eerst de nieuwe route naar hun middelbare school.’’ Hij wijt het Gelders leed aan toeval.