Drie schapen gegrepen in Ooijpolder: was het een wolf?

OOIJ - Was het een wolf die in de nacht van woensdag op donderdag drie schapen gegrepen heeft in een weiland aan de Persingsestraat in de Ooijpolder, op een steenworp afstand van de stad? Of was het, net zoals in november 2020, een goudjakhals? Of wellicht toch een grote hond?