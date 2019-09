Drie weken lang gewone mensen kijken in ‘Typisch Groesbeek’

Rob Weijers

Er was één iemand op de wereld die wist dat Rob Weijers niet kon lezen en schrijven, dat was zijn inmiddels overleden vrouw. ,,Ik kon gewoon niet meekomen met de andere kinderen in mijn klas. Als je in die tijd moeite had met het leren lezen en schrijven, dan was je dom.” Rob vluchtte dan van school weg en bracht vanaf zijn tiende veel tijd door in de Groesbeekse bossen. Hij redde zich in zijn werk als stratenmaker door alles te onthouden en ‘s avonds aan zijn vrouw te vragen om het op te schrijven.



Pas in zijn 45e levensjaar besloot hij er iets aan te doen door een cursus lezen en schrijven te volgen. Weijers werkt sinds een aantal jaar als taalambassadeur en helpt hij organisaties beter toegankelijk te zijn voor laaggeletterden. Ook is hij het gezicht op posters om laaggeletterdheid de wereld uit te helpen.



Maar zien we Rob Weijers of Taalambassadeur Rob in de serie? Allebei een beetje, zegt hij terwijl hij zijn geliefde vogels in de volière voert. Hij wil mensen bereiken die moeilijk lezen en schrijven en ze over de drempel trekken om hulp te zoeken. ,,Maar als ik in mijn volière sta, door de bossen loop of zit te vissen, dan is dat écht Rob.”