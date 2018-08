Droogte legt contouren van klooster Kekerdom bloot

Niels Wijnhoven wint in Frankrijk cup modelvlie­gen

9:13 BORDEAUX – De 29 – jarige Niels Wijnhoven uit Groesbeek is winnaar geworden van de internationale World Cup Wedstrijd modelvliegen vrije vlucht in Frankrijk. De wedstrijd vond plaats in de buurt van het Franse Bordeaux. Op het vliegveld waar hij in 2004 Wereldkampioen werd bij de junioren tot 18 jaar.