Dropping zones Groesbeek mogelijk op erfgoedlijst

Millingen viert kermis met een lach en een traan

22 juli MILLINGEN - Het is kermis in Millingen en dat wordt gevierd met een lach en een traan. Met een lach want kermis is feest en met een traan omdat de natte schutterij (OEV1, sinds 1902) diep in het hart geraakt is door het recente overlijden van twee prominente leden, beiden na een ernstige ziekte.