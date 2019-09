Droppings roepen veel emoties op

GROESBEEK - Ze kwamen weer als 'sterren van de hemel’, net als 75 jaar geleden. Maar dit keer leidden de droppings tot files op de toegangswegen naar Groesbeek. Want anders dan toen, kwamen nu uit heel Nederland mensen naar Groesbeek om dit spektakel - zo'n 1000 para's kwamen in de loop van de dag naar beneden - bij te wonen.

Zoals José Van Koolwijk (83) uit Dreumel. ,,Ik was toen een kind. Wist wel dat het oorlog was. Maar dat er para's gedropt waren boven Groesbeek? Nee. Hoe hadden we dat ook kunnen weten?”

Op het midden van de dag waren er op landgoed Den Heuvel aan de Wylerbaan - midden in het gebied waar de droppings toen plaatsgrepen - een dikke 5000 mensen aanwezig. Twee frietkramen zorgden voor de inwendige mens: er waren informatiestands van het leger en er was een klimtoren. En na elke landing golfde het applaus over de hellingen. Vanaf de wegen rond de droppingzone bekeken nog eens honderden mensen de luchtlandingen.

Evacuatie

Het echtpaar Gebbing uit Doornenburg kwam kijken omdat de basisschool in hun woonplaats binnenkort de evacuatie na gaat doen. De familie Hijlkema uit het Friesse Hallum was 's ochtends al om 06.00 uur vertrokken en kwam om half 9 in Groesbeek aan bij Bets Kuijpers–Janssen (90) Die was in Hallum van januari 1945 tot juni 1945 geëvacueerd: het contact is gebleven.

Jan (85) en Hans (80) Smit - oorspronkelijk uit Groesbeek - waren speciaal uit Antigua en Groningen, waar ze nu wonen, teruggekomen. ,,Het ziet er net zo uit zoals toen. Ik weet nog dat de Amerikanen door een greppel achter ons huis kwamen aansluipen. 'Where are the Germans?’ vroegen ze. Dat vergeet je nooit meer”, aldus Hans. En Jan: ,,Het geluid van Dakota's roept bij mij nog steeds emoties op.”

Volledig scherm In de klimtoren tegen een achtergrond van parachutisten. © Theo Peeters

Ook ontroerd was Linda Bekker (55) uit Zevenaar. ,,Je wordt met de neus op de feiten gedrukt. Hier zijn mensen gesneuveld voor onze vrijheid.” Carolien Hamm (69)uit California stond eveneens met de tranen in de ogen. Haar vader kwam hier als para naar beneden. Zij was toen nog niet geboren. ,,Ik zit vol emoties. De prachtige herdenkingen hier, waarbij we behandeld worden als VIP's. Ik wil de Nederlandse bevolking zeer bedanken voor het feit dat ze de herinnering aan toen levend houden."

Volledig scherm Op de Wylerbaan werden bonnen uitgedeeld. © Waldie Rutten

Parkeerbon

Op de Wylerbaan waren er emoties bij mensen die een parkeerbon achter de ruitenwisser aantroffen. Hier was op sommige stukken een parkeerverbod ingesteld. Mensen die dat negeerden, kregen van de BOA's (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) van de gemeente een bon. ,,Uit oogpunt van veiligheid", aldus een van de BOA's. Hoeveel bonnen uitgedeeld zijn, kon ze niet zeggen.

Volledig scherm Mag ik 'm even vasthouden? Bij de informatiestand van het leger. © Theo Peeters