Duitse politie bewaakt grensovergang na overval op casino in Berg en Dal

UPDATEBERG EN DAL - Twee overvallers hebben maandagochtend toegeslagen in Casino Hi Five aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. De daders zijn ervandoor met een opvallend blauwe tas (Ikea) met buit. De politie is bezig met een uitgebreide zoektocht naar het tweetal.

De twee daders zijn te voet het bos tegenover het casino ingevlucht. Er is met speurhonden en een politiehelikopter naar hen gezocht. Wat de buit is, is niet bekend gemaakt.

De grensovergang bij Wyler is door de Duitse politie vanwege de overval afgesloten. De agenten zijn bewapend met mitrailleurs. Alle auto's worden uitgebreid gecontroleerd. Overigens is de ‘kleine grensovergang’ in Wyler onbewaakt (waar de Oude Kleefsebaan op de Hauptstrasse stuit).

De politie heeft het signalement van twee mannen verspreid. De eerste is blank en heeft donker haar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en rond de 40 jaar. De tweede dader is ook blank en een stuk langer, namelijk rond de 1.90 meter. Ook hij is rond de 40 jaar en heeft een slank postuur. De politie waarschuwt de mannen niet te benaderen. Dankzij een oproep via Burgernet zijn meerdere tips ontvangen.

Bij de overval zijn geen gewonden gevallen. Wel is het personeel flink geschrokken. Het casino maakt onderdeel uit van pretpark Tivoli. Dat is gewoon open voor bezoekers. Het casino en naastgelegen restaurant zijn wel gesloten.

Volledig scherm Duitse grens afgesloten © DG

Volledig scherm Leerlingen van basisschool de Drieluik in Huissen wachten bij de ingang van pretpark Tivoli © DG

Volledig scherm De politie doet onderzoek naar de overval. © 112Nieuwsgroep/ Waldy Rutten

Volledig scherm De politie zoekt in het bos naar sporen van de mannen die Casino Hi Five bij pretpark Tivoli hebben overvallen. © DG