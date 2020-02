Duitse politie pakt Nederlander (38) op in Kleve die drugspakketjes verkocht op darknet

Horeca Beek krijgt opnieuw tik door sluiten eetcafé de Witte, Ton Hendriks is nieuwe eigenaar

17 februari BEEK - Het roemruchte eetcafé De Witte naast de kerk in Beek gaat dicht. Op 20 februari zal het bier er voor de laatste keer in de glazen schuimen. Voorlopig althans, want of het café zijn horecabestemming houdt, is ongewis. De horeca in Beek loopt met het sluiten van het café in ieder geval weer een gevoelige tik op.