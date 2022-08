Duitse Rijkswaterstaat: nog negen dagen warm? Dan kans op massale vissterfte in de rivieren

update | met video Zwaargewon­de verdachte Hans, van Iris­zorg-schietpar­tij, wordt overge­plaatst naar gevangenis­zie­ken­huis

GROESBEEK/NIJMEGEN - De 60-jarige verdachte Hans uit Groesbeek, die maandag met twee wapens bij verslavingsinstelling Iriszorg voor grote commotie zorgde, verruilt zijn ziekenhuisbed in het Radboudumc binnenkort voor een bed in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen. De man werd door de politie neergeschoten.

12 augustus