Duivels dilemma voor Carin: haar lingeriewinkel móet open, maar de boete kan ze niet betalen

Het huis van Pierre en Els Clooster­man is klaar voor de toekomst

Pierre en Els Cloosterman, 70 en 69 jaar, woonden twaalf jaar in een mooi huis in het Duitse Wyler, maar ze wisten ook dat ze ooit terug wilden naar Nederland als ze wat ouder waren. Ze hadden tien jaar in Nijmegen gewoond, tien jaar in Molenhoek, twaalf jaar in Malden, twaalf jaar in Wyler en na hun vertrek uit Duitsland nog een jaartje bij hun dochter in Groesbeek.

7 januari