Duizenden belangstellenden genieten van verlichte optocht Groesbeek

Vele duizenden lampen, vaak led-verlichting, zorgden ervoor dat het centrum van Groesbeek zo nu en dan één lichtbal werd. Dit jaar had de verlichte optocht een internationaal tintje door de deelname van ruim tien Duitse deelnemers uit de grensregio.



Maar ook deelnemers uit de Betuwe, Brabant en Maas en Waal waren van de partij op de zestiende verlichte optocht die door het verduisterde centrum van Groesbeek trok. Maar de carnavalisten van eigen bodem, C.V. Binne Dûr met hun verlichte draken en Net uutgebloazen, gooiden hoge ogen met hun verlichte creaties.



De meeste carnavalisten hielden zich aan de norm van het geluid dat door de organisatie in het reglement was opgenomen zodat er geen oorverdovend geluid te bespeuren was.



Bij het begin van de optocht aan de Gooiseweg was er al over belangstelling niet te klagen en dat werd alleen maar meer des te dichter men bij het centrum kwam. De belangstelling werd op de Molenweg en Cranenburgsestraat beduidend minder. De deelnemers gingen allemaal richting De Linde waar tegen middernacht de prijsuitreiking plaats vond.