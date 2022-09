Duizenden flessen biologische wijn per jaar in Groesbeek

Een ding wordt deze zaterdag in Breedeweg duidelijk: wijn maken kan ook op een natuurvriendelijke manier, zonder pesticiden. De biologische wijngaard van de familie Van Ditshuizen is ongeveer 1 hectare groot en jaarlijks levert het tussen de 4.000 en 6.000 flessen wijn op. Dit jaar mogelijk nog wel meer, denkt Carl van Ditshuizen, want 2022 wordt door de hoge temperaturen en de vele zonuren een goed wijnjaar. De wijngaard is een van de Groesbeekse wijngaarden die meedoet aan de Groesbeekse Wijnfeesten dit weekend en heeft over belangstelling niet te klagen. Bezoekers zijn niet alleen benieuwd naar de eigen wijnen die er worden verbouwd, maar ook willen alles weten over de biologische Spaanse en Portugese wijnen die er worden gepresenteerd.

In de Pfaltz

Carl van Ditshuizen had zich met de andere wijnboeren zich in de Duitse Pfalz laten voorlichten over de wijnbouw en of die wel mogelijk zou zijn in het Groesbeekse. Dat was het begin van de wijnbouw in Groesbeek en Berg en Dal. ,,Ik heb me gespecialiseerd in de biologische wijnbouw omdat ik al altijd biologisch bezig ben geweest”, licht hij toe.



De bezoekers proeven ondertussen bij de wijnfeesten niet alleen wijnen, maar ook oesters. Een bezoekers liet zich door haar man overhalen er een te proberen. ,,Alle begin is moeilijk”, lachte ze. ,,Maar de nasmaak is niet slecht. Nu moet ik maar eens een proberen bij een glas prikkelwijn.”