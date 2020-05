Duizenden tulpen bij graven in Groesbeek: ‘Hele klus, maar prachtige klus’

‘Prachtige klus’

Het idee voor de tulpen-actie is over komen waaien uit Canada. Faces tot Graves-voorzitter Alice van Bekkum: ,,Ik hoorde van een actie door de Dutch Liberation Canadian Society die in Canada rode tulpen verspreidt in onder meer verzorgingshuizen om zo het aandeel van de Canadezen in de bevrijding van ons land te herdenken.



In een mail liet ik toen vallen dat zoiets hier ook zo mooi zou zijn en afgelopen maandag kreeg ik al een mailtje dat het geregeld was. Het Canadese Van Noort Bulbs bezorgde ons via zusterbedrijf Van Noort in Noordwijkerhout bossen met duizenden tulpen. Die zetten we nu hier neer. Een hele klus, maar wel een prachtige klus.’’