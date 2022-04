Duizendpoot Hein Vrijdag krijgt lintje voor zijn muzikale en pastorale werk

Vrijdag werd zaterdagavond verrast na afloop van een concert van het muziektheaterkoor Carmina Ludens in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Dit koor is in 1991 door Vrijdag opgericht en nog altijd is hij de artistiek leider, dirigent, inspirator, drijvende kracht, dramaturg en decorontwerper -en bouwer.



Vrijdag is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn lintje opgespeld door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal.