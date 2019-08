Dumpertruck zwaar beschadigd door brand bij recreatieplas Beek-Ubbergen

Portretten van gewone Groesbeke­na­ren in tv-programma

20 augustus GROESBEEK - Programmamaker Cathelijn Felet (47)is geboren en getogen in Beek. Momenteel is ze vaak in Groesbeek te vinden, waar ze voor het BNNVara-programma ‘Typisch’ opnames maakt. Over gewone mensen en hoe hun leven eruit ziet. In september/ oktober in twaalf afleveringen te zien op NPO2.