Een ‘bloederige’ vlag voor Persingen; het dorpje heeft er nu twee

Ze wapperen, trots in rood en wit, vanaf 1 juli bij de twee attracties die Persingen rijk is: het bekende kerkje aan de Persingensestraat en de Thornsche molen aan het andere uiteinde van de eeuwenoude ‘heerlijkheid’. ,,We hijsen bij het kerkje altijd de Nederlandse vlag wanneer er een expositie is, of een huwelijksvoltrekking”, zegt Maas. ,,Maar dat vonden we niet echt passend. Ik ben dus op zoek gegaan naar een alternatief.”