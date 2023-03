Een eigen bar of mooie poster: Inboedel dancing De Linde gaat onder de hamer voor het goede doel

GROESBEEK - Verschillende barretjes, dubbele deuren, affiches, spotjes, dikke eiken vloerdelen en zelfs een muurtelefoon: in dancing De Linde staan of hangen nog talloze attributen uit de tijd, niet eens zo heel lang geleden, dat hier de jeugd van Groesbeek en verre omstreken in het weekend uitging.

Maar de zaak moet leeg, want De Linde gaat de komende tijd onder het mes: hier komen veertig appartementen voor starters. ,,Aan een stuk dorpsgeschiedenis is een eind gekomen, dancing De Linde is niet meer. Hier komen mooie appartementen”, aldus de nieuwe eigenaar Marcel Vermeer.

,,Duizenden jongeren uit stad en streek gingen hier de afgelopen decennia uit en hebben er mooie tijden beleefd. De dancing kan Vermeer Vastgoed niet terugbrengen, maar wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om een stukje herinnering aan die tijden mee naar huis te nemen.”

Volledig scherm Een poster van Robbie Williams. © Eigen foto

Open dag

Hoe dat gaat gebeuren? ,,Voordat we met de sloop en nieuwbouw beginnen”, zegt Vermeer, ,,houden we een open dag: alles wat er dan nog aanwezig is in De Linde mogen de bezoekers tegen een bijdrage mee naar huis nemen. De uiteindelijke opbrengst van deze veiling gaat naar een goed doel”, zegt Vermeer. ,,En dat goede doel is het kindervakantiewerk Groesbeek.” Hij zelf zal de opbrengt met 25 procent verhogen.

Hij stelt voor dat geïnteresseerden op vrijdag 10 maart langskomen tussen 15.30 en 18.00 uur om te kijken of er iets van hun gading bij zit. Ze kunnen daar dan een schriftelijk bod op uitbrengen. De hoogste bieder is koopman: een week later kunnen de gelukkigen hun aankoop dan op komen halen, zaterdag 18 maart vanaf 9.00 uur. ,,Wel zelf demonteren”, zegt Vermeer.

Vermeer Vastgoed is niet alleen eigenaar van De Linde, maar ook van het sportcomplex van Achilles en de daarachter liggende leegstaande megakippenfarm, ooit van Van Deurzen en later van Kees Koolen, de booking.com-miljonair.

Nieuwe wijk

Vermeer Vastgoed hoopt hier ooit een nieuwe wijk van zo’n 250 huizen te kunnen bouwen. Vooruitlopend daarop komen er dus alvast appartementen op de plek van De Linde en mag Vermeer tijdelijk 47 tiny houses neerzetten iets verderop, op een oefenveld dat Achilles toch niet meer gebruikt.

Volledig scherm Toen gezelligheid nog geen tijd kende. © Eigen foto