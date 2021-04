Een Groesbeeks café in duizend puzzelstukjes

Woede in lange rij voor testcen­trum in Duitse Kranenburg: ‘Maar dit is toch niet normaal’

6 april KRANENBURG- Woedend zijn ze, de honderden Nederduitsers die deze dinsdagochtend in een lange rij voor het coronatestcentrum in het Kranenburgse Bürgerhaus (dorpshuis) staan te wachten op hun beurt. Sommigen staan al twee uur in de rij.