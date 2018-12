Een nieuwe damwand moet de oude Kabouterboom redden

Nieuw parcours voor Omloop der Zevenheuve­len

5 december BERG EN DAL - Wielerkoers De Omloop der Zevenheuvelen wil de komende, derde editie een nieuw parcours gebruiken. Dat bevat veel meer klimwerk, waardoor de wedstrijd waarschijnlijk spannender verloopt en niet eindigt in een massasprint. De route, die meermaals wordt afgelegd, is hetzelfde als het rondje van 15 kilometer dat deze zomer is gebruikt tijdens de Holland Ladies Tour.