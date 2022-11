Een vergeten oorlogsdagboek en het levensverhaal van een sterke vrouw

Sinds een paar jaar zit Josine Franken helemaal in de oorlogsdagboeken. Ze werkt als vrijwilligster bij het NIOD mee aan het project ‘Adopteer een dagboek’, bedoeld om de collectie oorlogsdagboeken - soms moeilijk leesbare krabbels op oude velletjes papier - te transcriberen en toegankelijker te maken. En toen ze er begon, werden er al snel twee dagboeken haar kant uitgeschoven. ,,Iemand zei: jij komt toch uit Beek? Hier zijn twee dagboeken die daar zijn geschreven.”

Daarmee begon het. En het zou niet bij die toevalligheid blijven. Want nadat ze het eerste dagboek - van de adellijke Eva de Ranitz - onder handen had gehad, en nabestaanden had getraceerd om de tekst digitaal te publiceren, bleek dat ze niet de enige was die met het dagboek bezig was geweest.

,,Het originele dagboek bleek op een plank in het archief van het Margot van Boldrikfonds in Beek te zijn gevonden en was bijna gelijktijdig opgepakt. Stom toeval.” Het werd goed opgelost: bij het NIOD was de tekst digitaal te lezen en via het Margot van Boldrikfonds verscheen er een boek over.

Vuurlinie

Daarna wachtte de volgende verrassing. Want het tweede dagboek bleek op een wonderlijke manier verbonden met het eerste: de schrijfsters bleken buurvrouwen en woonden pal naast elkaar, in een houten blokhut. ,,Dat was bijzonder om te ontdekken. In de aantekeningen van Marie Dazert komt ‘mevrouw de Ranitz’ ook meermaals terug, andersom trouwens niet, best opmerkelijk. Maar ze hebben elkaar goed gekend en het beeld van wat zich hier in die tijd heeft afgespeeld, wordt met dit dagboek nog completer.”

Quote Ik heb door mijn onderzoek bewonde­ring voor deze sterke vrouw gekregen Josine Franken

Beek was, net als Nijmegen, vanaf september 1944 frontgebied en het houten huis waar de vrouwen met hun kinderen woonden stond maandenlang in de vuurlinie, nét buiten de evacuatiezone. Marie Dazert schrijft over de hevige gevechten, het oorverdovend lawaai en de granaten op Beek en Nijmegen, de slachtoffers en de angstige nachten waarin ze met kleren aan naar bed gaan om direct te kunnen vluchten en bijvoorbeeld over haar dochters, die helpen in het noodhospitaal Waalheuvel, maar ook ‘party's’ hebben en ‘chance’ met militairen.

Spoorloos

Hoe het Marie Dazert na de oorlog was vergaan, was Josine Franken aanvankelijk nog een raadsel. Het gezin was eind jaren veertig spoorloos uit Beek vertrokken. Wel had ze al achterhaald dat Dazert in 1940 in Beek was komen wonen, als 53-jarige weduwe met haar vijf kinderen.

In de tijd daarvoor had ze al de nodige tegenslag gehad: zo overleed haar echtgenoot vroeg, waarna ze in Breda tien jaar lang de chocoladefabriek van haar man had weten voort te zetten. Waarom ze naar Beek verhuisde, is niet bekend.

Uiteindelijk wist een Gooise gemeente te melden dat Marie Dazert begin jaren vijftig naar Canada was geëmigreerd. ,,Zo kwam ik in contact met haar kleinkinderen en hoorde ik het verhaal”, vertelt Franken. ,,Haar oudste dochter was met een Canadese militair getrouwd - zijn naam komt nota bene al voor in het dagboek - en met hem meegegaan, maar na een paar jaar werd ze al door hem verlaten. Net zwanger van haar tweede kind. Haar jongste zus is toen meteen naar Canada gegaan om te helpen en daarna is ook haar moeder gekomen.”

Quote Oma was very strong but she gave up her life and her country for her family

Daarbij haalde ze zelfs de krant. ,,Omdat ze een houten prefab huis compleet liet verschepen, dat vonden ze daar toch wel curieus.”

Het was in ieder geval duidelijk, Marie Dazert was niet bang uitgevallen en deed alles om haar kinderen te helpen, zegt Franken. Ze liet de houten woning in Canada opbouwen en ging er wonen met haar twee dochters en de twee jonge kleinkinderen. Volgens de kleinkinderen heeft ze er nooit echt kunnen aarden. ‘Oma was very strong but she gave up her life and her country for her family and never felt she belonged in Canada.’ Marie Dazert-Postma overleed in 1963, ze werd 77 jaar.

Vertaald

Volledig scherm Josine Franken. © Paul Rapp Overigens werd het (inmiddels binnen de familie vertaalde) dagboek in Canada - en ook in de Verenigde Staten waar een andere dochter naar toe was gegaan - met groot enthousiasme ontvangen. ,,Ze hadden er wel van gehoord, maar het nooit gezien. Het originele dagboek is weggeraakt.”



Josine Franken voelde, naarmate ze meer over Marie Dazert te weten kwam, dat ze er meer mee wilde doen. Het werd een boek, over het dagboek en het leven van Marie Dazert - Postma, aangevuld met oorlogsverhalen uit de eigen familiekring van Franken, Beekse brieven uit de oorlogsjaren en historisch fotomateriaal.



,,Ik heb door mijn onderzoek bewondering voor deze sterke vrouw gekregen. Ik kon het niet laten rusten, zij verdiende ook een podium, net als Eva de Ranitz. Ik ben heel blij dat dat gelukt is.”



Het boek ‘Alle dagen kermis in de lucht’ door Josine Franken wordt zaterdag om 15.00 uur gepresenteerd in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek. Een van de achterkleinkinderen van Marie Dazert - Postma is daarbij.

Volledig scherm Marie Dazert-Postma ruim voor de oorlog met haar jongste dochtertje Ernie. Alle dagen Kermis in de lucht, auteur Josine Franken. © Archief familie Garland

Volledig scherm Afbeelding van de houten blokhut aan de voet van de Natte Beek waar Marie Dazert - Postma woonde, geschilderd door een van haar dochters. Het schilderij hangt nu bij een van de kleinkinderen in Canada aan de muur. Alle dagen Kermis in de lucht, auteur Josine Franken. © Archief familie Garland