Eerste bezoekers naar Vrijheidsmuseum Groesbeek: ‘Wat het is? Het is ‘wauw!’

Na een eerste half uur rondkijken was het voor Maya Westdijk uit Driel al duidelijk: ,,Wat het is? Het is wauw! Ik vind het verbijsterend wat ze hier in een jaar voor elkaar hebben gekregen. Maar dat niet alleen. Het is ook zo anders dan het was. Het Duitse volk wordt er veel meer bij betrokken. De invalshoek van de verhalen die je ziet en hoort is anders. Een hele expositie over de Afro-Amerikaanse soldaten. Zo bijzonder.” Westdijk was gisteren niet voor het eerst in Groesbeek. Zij bezocht al verschillende keren het oude Bevrijdingsmuseum dat dateert van 1987. ,,Ja, zeker als je dat nu vergelijkt. Dat was echt aan vervanging toe.”