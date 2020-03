Eerste restaurant in regio Nijmegen sluit uit voorzorg de deuren

HEILIG LANDSTICHTING - Het eerste restaurant in Nijmegen en omgeving sluit vanwege het coronavirus de deuren. Hotel-restaurant Konbanwa in Heilig Landstichting is vanaf maandag tot in ieder geval het eind van de maand gesloten om te voorkomen dat in het drukke hotel of restaurant personeel en gasten corona verspreiden. ,,Geen bedrag is meer waard dan de gezondheid van mensen”, zegt manager Quinten Derksen.