Eigen huurder eerst: alleen in Millingen wonen als je ook Millingenaar bent ‘goed voor het dorp’, maar kan dat zomaar?

Terrassen in Berg en Dal mogen nog tot 1 januari ruim opgezet worden

5 oktober GROESBEEK - Horeca-uitbaters in de gemeente Berg en Dal hoeven hun terrassen nog niet in te dikken, ook al is de 1,5 meterregel sinds 25 september niet meer van kracht. De gemeente wil hen nog tot 1 januari rustig de tijd geven het seizoen af te maken en gedoogt tot die datum de ruimer opgezette tafels en stoelen buiten.