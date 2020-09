Eigenaar wil 7 meter diepe put in Groesbeek waarin poes Mimi viel snel slopen of afschermen

Top justitie besprak kermisru­zie Groesbeek, waarna de ‘kopschop­pers’ plots vrijuit gingen

4 september De landelijke top van het Openbaar Ministerie heeft in het geheim afspraken gemaakt waarom de kopschoppers van de kermisruzie in Groesbeek in 2013 vrijuit moesten gaan. Het slachtoffer dat bijna werd doodgetrapt mag die reden niet weten. Justitie laat hem als slachtoffer in de kou staan, zegt de Nijmegenaar.